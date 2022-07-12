紅星新聞報導，日前，經西安市紀委監委指定，西安市新城區紀委監委對西安急救中心原黨總支副書記、主任李強嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。罪名除了常見的貪汙收賄之外，還有一項少見的「長期沉迷手機遊戲，作風鬆弛懈怠，在西安市衛健系統形成不良風氣，對西安市疫情防控工作造成嚴重負面影響和不良後果。」

報導稱，經查，李強身為黨員領導幹部，身負西安急救中心救死扶傷職責使命，其理想信念喪失，宗旨意識淡薄，無視人民群眾切身利益。違反政治紀律，落實黨中央關於疫情防控工作的決策部署不堅決、不到位，造成不良政治影響；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金、購物卡，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反群眾紀律，在涉及人民群眾生命安全的緊急時刻，罔顧群眾合理訴求，給人民群眾生命安全帶來重大風險隱患。

此外，李強違反工作紀律，不正確履行職責，長期沉迷手機遊戲，作風鬆弛懈怠，在西安市衛健系統形成不良風氣，對西安市疫情防控工作造成嚴重負面影響和不良後果；違反生活紀律，追求低級趣味。

報導稱，李強喪失紀法底線，在西安疫情防控的關鍵時期，工作嚴重不負責任，引發多起重大負面網路輿情，造成惡劣社會影響；利用職務便利，損公肥私，以虛開發票、提高合同金額等方式侵吞公款；大搞權錢交易，為有關企業在業務承攬方面謀利，並非法收受巨額財物，違反國家法律，涉嫌玩忽職守、貪汙及受賄犯罪。

報導稱，李強嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神和廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌玩忽職守、貪污及受賄犯罪，且在黨的十八大之後不收斂、不收手，甚至在黨的十九大後依舊我行我素，膽大妄為，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。

報導稱，依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經西安市衛生健康委員會黨委研究，決定給予李強開除黨籍處分；由西安市衛生健康委員會給予李強開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。