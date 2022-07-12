石英元件本業毛利率維持在相對高檔、匯兌收益爆發，晶技（3042）6月自結稅前獲利以3.98億元、稅前EPS以1.29元，雙雙創下歷史新高，累積第二季稅前獲利為10.26億元，也創下單季歷史第三高，上半年稅前獲利為18.32億元，年增0.7％，創下同期歷史新高，稅前EPS達5.92元。

去年讓晶技營運吃香喝辣的中國品牌手機，已經大半年需求持續不振、主力品牌砍單聲不斷，消費性筆電需求也面臨強大的下修壓力，然而在其他應用如汽車、網通支撐下，晶技第二季營收不僅逐月走高、比第一季成長9.25％，市場也預估，第三季在蘋果為新款iPhone備料拉貨與傳統旺季帶動下，雖然本業石英元件營收很難再超越去年第三季的高點，但營收仍有機會再季增5％。

晶技6月營收以11.89億元創下8個月以來新高下，單月獲利更繳出亮眼成績，在產品組合有利與經濟規模帶動下，毛利率維持在38.8％的相對高水準，而在匯兌收益帶動下，6月業外收入高達1.37億元，比上個月的2311萬元激增1億多元，帶動稅前獲利以3.98億元創下歷史新高，月增36.3％、年增17.7％，稅前EPS也因此衝高至1.29元。

在6月稅前獲利衝高帶動下，晶技自結第二季稅前獲利為10.26億元，創下單季歷史第三高，季增幅度高達27.6％，只是比去年同期的歷史次高紀錄10.8億元少了5％。