鍾欣凌笑說小孩放暑假就是她最忙的時候。（愛盲基金會提供）

鍾欣凌示範愛盲行動語言「問拍引報」。（愛盲基金會提供）

鍾欣凌（右）戴上全黑眼罩，與視障者宜臻手忙腳亂挑戰論斤秤兩比賽。（愛盲基金會提供）

鍾欣凌（右）戴上全黑眼罩，與視障者挑戰誰能吃到第一口咖哩飯。（愛盲基金會提供）

「國民婆婆」鍾欣凌今（12日）出席愛盲基金會「愛盲好厝邊-白手杖愛盲行動募款計劃」活動，她透露先前曾因為小孩的教育問題和老公陳清河爭執，「當時小孩有點沒禮貌，老公就突然對我說『小孩都被妳帶壞了』，我當下很傷心也氣到睡不著，所以我就自己一個人出門，走超遠的！」她說在路上傳了一封超長的訊息給陳清河說，小孩是2個人的，怎麼可以說是她把小孩帶壞，不料陳清河都沒有回覆，鍾欣凌就自己在路邊亂想「我今天要睡外面嗎」、「小孩哭找不到媽媽怎麼辦」，鍾欣凌回家後發現陳清河早已熟睡，她只好解開陳清河手機，默默把訊息刪除。隔天，她再找陳清河討論小孩問題時，陳清河卻驚呼：「我昨天有說這句話嗎？」甚至笑說幹嘛辛苦的離家出走。

鍾欣凌表示有次想跟老公好好溝通，一時不小心就說：「我們要繼續往下走？」讓相當忌諱分開話語的陳清河十分不高興，「有需要講這句話嗎？」看到陳清河臉色不好，鍾欣凌馬上帶開話題，不再繼續討論。

今天正好是小女兒二寶的畢業典禮，鍾欣凌笑說大女兒兔寶畢業典禮時，全家人勞師動眾還準備全新的禮服、鋪紅地毯，彷彿在舉辦結婚典禮，「老二真的很可憐，因為小朋友禮服太貴又只會穿一次，所以我就拿姊姊4年前穿的禮服問她穿這個好不好，沒想到她說不要。」後來二寶妥協穿舊禮服，但要求要把上面的花朵拆掉。

她表示暑假期間是最忙的時候，因為平常愛鬥嘴的2個女兒放暑假後更是從早吵到晚，被吵到崩潰的她為了耳根清靜，已經替女兒安排暑期夏令營，二寶也在日前主動提議要去阿嬤家過暑假，鍾欣凌當下興奮回應好啊拜託妳，不料卻遭到二寶反問：「妳不要我了嗎？」無厘頭的對答令鍾欣凌哭笑不得。

長期關注弱勢團體、投入公益不遺餘力的麗彤生醫，獲悉愛盲基金會遭遇疫情打擊的困境，不僅率先響應愛盲好厝邊成為首家應援企業，捐出逾300支白手杖與捐款回饋禮，更大力邀請旗下產品葉黃素飲代言人鍾欣凌，支持白手杖愛盲行動，提醒大家不忘關懷身邊的視障者，也要照顧自己的視力健康！鍾欣凌表示：「疫情中的大家都辛苦了，視障朋友的生活想必更不容易，我們要撐起弱勢，跟我一起成為愛盲好厝邊吧！」活動中，鍾欣凌親自上陣，蒙眼挑戰與視障者進行暗中對決，原本自信滿滿的她，戴上眼罩後，卻連買菜的必殺技-論斤秤兩都無法拿捏，讓她更加同理視障者日常艱辛。