台東順天書屋辦理夏令營，以「台東元宇宙」為主題，由老師帶領書屋8名學童實地踏查，並運用Minecraft打造北町日式建築群虛擬實境，讓學童深入認識自己居住的社區，紀錄並行銷台東，老師李小英說，透過線上學習，可縮短城鄉差距。

順天宮向台東縣政府文化處申請「社區營造點徵選補助計畫」，規畫暑期夏令營，由順天書屋老師李小英、師大科技系老師蔡芸琤老師等，帶領學生走訪北町日式建築群，並指導學生寫程式。

李小英表示，順天書屋位於北町日式建築群附近，帶著孩子實地踏查，他們知道哪一家的狗很兇、誰的花園很漂亮，藉此深入認識當地環境，再透過「台東元宇宙」計畫，把實體跟虛擬實境整合，並藉由Minecraft呈現。

8位學童日前完成北町建築群跟順天宮虛擬導覽影片，接續將加入英文導覽，李小英說，希望透過影片行銷台東、帶動觀光人潮外，也期許該計畫能作為偏鄉混齡教學的範本，透過線上學習縮短城鄉差距。

在虛擬實境的影片中可以看見團隊共同打造的城鎮，共有10棟北町日式建築、5棟順天宮，建築各有特色，東大附小六年級學生邱達儒說，他調整順天宮門口意象、增加藥草園的植物，希望呈現傳統面貌，另為表現日式風格，更特別加了櫻花樹。

他說，設計時須考量建築位置、大小，以及色系的一致性，團隊間的溝通、調整很重要。大坡國小四年級學生周以秉則說，第一次用Minecraft蓋房子很有趣，透過營隊更加認識家鄉的環境與日式建築的特色。