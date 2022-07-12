大陸流量女王楊冪近日驚爆破相意外，她在9日參與《密室大逃脫4》節目錄製時，被目擊捂著臉上救護車，消息曝光後足足6小時，其工作室才證實楊冪眼角受傷，需要縫合處理，她也因臉部受傷而必須停工休養，外界因此開轟工作室及製作單位反應慢，有粉絲到楊冪爸爸微博下詢問狀況，楊冪爸爸回應「一切都好」。

楊冪錄製節目發生意外，還是在最有個人特色的眼睛部位，事後工作室發聲明證實此事，並透露傷勢需要縫合，節目製作單位則發道歉聲明，承諾會檢討內部疏失，保障來賓與工作人員的安全，而楊冪粉絲團也更新了她傷勢後續，表示她接受了長沙數一數二專家的醫治，用了美容針縫合，但也提到治療過程中楊冪被施以麻藥及破傷風針，因此引發揣測傷勢應該不輕，粉絲紛紛心疼指責其公司未善盡保護藝人的責任。

不過過程中，楊冪都是透過別人發聲，讓部分粉絲還是感到非常擔心，有粉絲到楊冪爸爸的微博「休閒小林哥」下面詢問：「小林哥 小冪怎麼樣了啊」，該網友使用大哭的表情符號，看起來是非常擔心楊冪，而楊冪爸爸則公開回應：「謝謝所有關心我女兒的朋友。有你們真好。天佑女兒。一切都好。你們愛的她不會讓你失望的」，許多粉絲看到後，才稍微安心，紛紛留言「好好休息，身體最重要」、「小冪平平安安就好」、「您也照顧好自己」、「破大防（激動）了，岳父當時肯定也害怕了」。