彰化一處養鴨場，才剛剛生下了1萬多隻小鴨，卻因飼料漲價讓一名養鴨阿伯再也堅持不住，阿伯無奈表示「養1隻賠2隻」，逼不得已才決定全數送出。有網友也PO出照片，分享阿伯送養小鴨的身影，讓不少人看了感到鼻酸，最後在眾人的幫忙下，1萬多隻黃色小鴨全數送出。

網友在臉書社團《爆怨公社》中發文表示，「鴨飼料太貴，賣1隻賠2隻，彰化阿伯不養了，1萬多隻小鴨送養，我看得心酸酸的。」網友附上的兩張照片中，養鴨阿伯載了滿滿一大貨車的黃色塑膠籃，堆疊起來比一個成人還要高，而每籃裡都有數十隻的黃色小鴨，只見滿頭蒼髮的阿伯搬著一籃又一籃的小鴨，眉頭深鎖地分裝進紙箱，送給前來領養的善心人士，透過照片也能讓人感受到阿伯的不捨，以及無力顧養的無奈。

事實上，去（2021）年就曾有鴨農因為不敷飼料成本漲價，將小鴨送養的事件。而彰化縣為台灣的「養鴨重鎮」，當地不少長輩都以此維生，靠養鴨撐起一家的經濟重擔，但好景不常，近年因疫情衝擊與國際原物料上漲，連帶影響養殖業和水禽用飼料的價格，許多業者已經無力負擔，只好忍痛割愛。

有網友表示鴨飼料太貴，鴨農「賣1隻賠2隻」，分享鴨農送養萬隻小鴨的身影，讓人看了鼻酸。（圖／取自爆怨公社）

這篇貼文曝光後獲得網友熱烈迴響，許多人看到阿伯的身影都感到心疼，「阿伯人真好」、「可憐的阿伯跟小鴨」、「有聽過其它鴨農都是直接掩埋掉」、「送養算不錯了，記得很小的時候，看過鴨農將不要的小鴨用麻布袋裝著丟到河裡去」，而原PO後來也補充，1萬多隻黃色小鴨已全數送養完畢。

另外，也有其他網友留言大吐苦水，「阿伯的做法是正確的，有多少人捨不得放棄，持續賠錢苦撐？我們務農種植水稻，油漲、農藥漲、秧苗漲，天氣現在極端，不是缺水就是一次下兩個禮拜，這期稻作都賠錢」、「我同事家是養雞場，他說飼料就漲了好幾塊，根本沒什麼賺，都被盤商賺走了」、「我是養殖業，不只是鴨，魚飼料也是漲翻天」。