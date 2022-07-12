志工及長輩打滿3劑就照常到據點活動。(高雄市政府社會局提供／林雅惠傳真)

高雄市政府相挺社區「關懷不停歇，防疫不停學」，今日發放5000劑唾液快篩試劑至各地社區照顧關懷據點，加強關懷長者健康及社區照顧服務，以確保社區照顧關懷據點服務人員及長輩健康及安全。

長期關注長社照議題的意欣國際有限公司董事長陳和川捐贈高雄市5000劑唾液型快篩試劑，相挺在地持續辦理長者健康促進課程，並鼓勵社區落實防疫，確保服務人員及長輩健康和安全。

旗山區大德社區發展協會理事長曾謝玉貞表示，疫情持續延燒已2年多，許多長輩一開始很害怕都不敢出來，身體各方面機能逐漸衰退，只好發動志工暖心攻勢，鼓勵長輩施打疫苗、勇敢快篩、走出家門，她也感謝社會局人員不畏路途遙遠配送快篩到據點。

楠梓區辦據點的社團法人高雄市新造創意全人關懷協會理事長陳一榮表示，疫情期間仍要保有信心、要配合市府及社會局公告的防疫措施，志工及長輩打滿3劑就照常生活，照常來據點，有疑慮就得快篩，據點落實防護清消無確診，長輩就能持續來學習。

高雄市社會局表示，自5月起強化據點防疫措施及提升獨居長輩關懷機制，除配合衛生福利部發放1萬5210劑快篩試劑給列冊關懷獨居長輩，更分別致贈全市據點及獨居長輩關懷服務隊關訪服務人員每人2劑，已發放1萬2340劑。

高市府雖然發放快篩劑受惠不少關懷據點，不過對星星兒來說，不論鼻快篩劑或唾液篩劑，篩檢過程都出現困難，財團法人星星兒社會福利基金會大同社區照顧中心主任程錦珍說，唾液篩檢需要採取深層足夠的唾液量，鼻篩劑也必須深入鼻子深層取檢體，這些對星星兒來說都很難實現，因此目前中心偏向症狀管理，讓有症狀的星星兒待在家中休息，暫時不到據點活動。