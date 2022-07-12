升學專家藍天予說，今年分發入學要進醫牙學系，5科至少要262級分。（林志成攝）

今年大學分科測驗昨結束，考生在分發入學如何選填志願？專家預估，進醫牙學系門檻是5科262級分，進台大電機系則要4科221級分；至於其他領域學系，由於採計複雜及變化大，難估落點，建議考生以興趣選填，然後填滿100個志願，以避免遺珠之憾。

今年是大學考招新制實施第一年，分科測驗各科成績計算從百分制改為60級分制，各校系分發入學採計方式變動也非大，同時要看分科測驗及學測成績，過去的資料無法參考，考生選填志願將陷入「抓瞎」情況。

升學專家藍天予將去年各校系分發入學的錄取分數，轉為60級分制後，再觀察今年分科測驗各科難易度的變化，推估今年落點。不過他表示，目前僅能推估醫牙學系及理工學系的錄取分數，其他領域則無法推測。

藍天予表示，經過轉換，今年醫牙學系的錄取分數約會比去年降4至7級分，預估採計英、數甲、物、化、生等5科的醫牙學系，至少要262級分才有機會錄取，比去年降7級分。

藍天予推估，今年因為分科測驗數學甲及物理科比較難，預估要進台大醫學系要5科288級分，比去年的292級分降4級分；進陽明醫學系要280級分，比去年的286級分降6級分。

至於採計國英、數甲、物、化等5科的理工學系，今年錄取分數會比去年降4到6級分，藍天予預估，今年清大電機系（甲組）要268級分才會錄取，比去年272級分降低4級分。至於台大電機系，只採計數甲、物、化、英等4科，預估今年要221級分才會錄取，比去年的223級分下降2級分。

藍天予指出，社會組或商管學系的採計方式，跟去年比變動太大，因此無法推估落點，建議考生將自己喜歡的校系都填上，填滿100個志願，搞不好有意外的驚喜。