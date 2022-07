華特迪士尼公司亞太區和韓國音樂娛樂品牌「HYBE」在今(12日)宣布推出全球內容合作計劃,包括由「HYBE」全力打造的3檔重要節目,旗下藝人防彈少年團(BTS)的演唱會和紀錄片將在Disney+上架,7位成員也一起錄製影片向全球粉絲問好。

即將在Disney+上架的3節目,包括《防彈少年團:Permission to Dance on Stage洛杉磯演唱會》以4K超高畫質拍攝,記錄去年11月防彈少年團在洛杉磯索菲體育館舉行的現場演唱會,是疫情爆發後2年來,防彈少年團首度在實體現場與粉絲見面;由「防彈少年團」成員V與好友們朴敘俊、崔宇植、朴炯植和Peakboy合體出演的旅行實境節目《IN THE SOOP:友情旅行》;《防彈少年團紀念:BEYOND THE STAR》紀錄片系列拍攝防彈少年團不可思議的崛起歷程,不僅大量收錄過去9年累積的音樂作品和影片片段,還包括防彈少年團成員的日常生活、想法與計劃,未來他們將邁入新的人生階段,預計明年上線。

華特迪士尼亞太區內容與開發部負責人甘蕙茵表示。「我們很高興有機會和HYBE合作,在我們的全球串流平台包括Disney+上架由HYBE強大藝人IP製作的原創內容,這次的合作計劃展現出迪士尼投資內容創作的企圖心,我們希望與亞太區最優秀的偶像創作者和高人氣明星合作,讓觀眾們能透過更多元管道,欣賞他們的才華。我們相信,這些新作品能吸引全球觀眾,我們也期待有更多音樂內容在迪士尼串流服務上架。」

「HYBE」執行長朴智元也說「藉由無與倫比的品牌與平台,華特迪士尼公司一直以來具有建立品牌以及宣傳偶像藝人的悠久傳統,「這只是開始,未來雙方將會長期合作,讓全球各地喜愛HYBE的音樂和藝人的粉絲們,都能看到我們製作的節目。」