澳門今公布新增57例新冠陽性個案，其中24例在社區發現，其餘33例在隔離管控發現，此輪疫情累計1583例。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至下午3時，通過流行病學調查共跟進19640人，其中核心密切接觸者3047人。當地再有一名88歲女長者離世，她於7月6日確診，患糖尿病、心臟病等長期疾病，今午1時05分離世，累計新一波疫情至今有3名患者死亡。

澳門應變協調中心亦表示，因應新冠疫情的發展，市政署按照預案，向接受隔離且沒有親友幫忙照顧寵物的飼主提供暫托服務，目前市政狗房約有40至50隻暫托的寵物。在施行「相對靜止」的防疫措施期間，若有市民因家中不具備條件而影響到狗隻的生命健康，可以使用市政署在市政狗房的暫托服務；而有疾病的狗隻，飼主可以帶狗隻外出求診治療，不接受暫托，暫托期由明日（13日）下午3時起至18日。出於防疫的考慮，狗隻暫托期間不設探視。