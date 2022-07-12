改編自同名漫畫的超人氣BL日劇《經典杯子蛋糕》自開播以來討論度居高不下，日前播出第5集完結篇，下屬外川對上司野末的暗戀，在經過一方揪心的告白和另一方虐心的猶豫後，2人關係終於開花結果，情投意合的模樣更是甜到牙疼，讓粉絲開心又不捨地表示 「唯一缺點就是5集太少」，紛紛敲碗拍第2季。

劇中詮釋西裝帥哥CP的男星武田航平及木村達成，無論演技或2人之間的化學作用都大受好評，日前他們受訪時，一起回顧了拍攝過程中讓現場陷入騷動的心動時刻。其中武田航平飾演的野末一向溫柔可靠，卻在某次誤會外川不回訊息時以「人家」自稱，突如其來的撒嬌讓觀眾忍不住姨母笑，武田則表示那一幕他們也演到笑場。而木村達成飾演的外川平時不苟言笑、認真嚴肅，但吃起東西來總是把嘴巴塞滿滿，吃相像倉鼠一樣的萌反差讓人融化，他笑說：「看見那麼拼命吃東西的人，會讓觀眾覺得可愛或悸動的話，我今後想繼續努力表現這一面。」

《經典杯子蛋糕》描述年近40的公司主管野末，每天過著一成不變的平穩生活，無論對事業或婚姻都不再抱有期待，但在年輕氣盛的下屬外川的眼中，他不僅是令人崇拜的可靠上司，更是心中特別的存在，某次在外川的提議下，2人開始在假日相約吃甜點，使野末的生活突然有了新轉變，彼此的距離也在一次次的甜蜜滋味中越靠越近。該劇已在CATCHPLAY＋全季上架，註冊會員更有首2集免費看優惠。