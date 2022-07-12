金管會雖然宣布，12家產險公司已於6月30日之前完成所有防疫保單的核保工作，但防疫保單之亂仍未終結，近期，光是富邦防疫險的保戶就有近千人提供個資集體連署陳情。

最關心防疫險保戶權益的立委高嘉瑜在臉書指出，富邦防疫險保戶的維權行動恐怕只是冰山一角，但也彰顯出各家產險公司、金管會仍待解決的三大問題：一，已承保不代表會理賠，金管會仍放任保險公司限制居家照護用藥；二，事前承諾同業複保卻又事後拒保，金管會調查權淪為替富邦產背書；三，金管會不檢討疏失，主委黃天牧還放馬後炮、保險局長也要民眾多體諒保險公司。

●承保不代表會理賠，金管會仍放任保險公司限制居家照護用藥。

金管會5月底曾表示，認同公會公布的指引，居家照護理賠將回歸各保險公司依照商品內容自行判斷，不會特別限制特定用藥。

時至今日，雖有部分保險公司已從寬認定用藥，但仍有許多執迷不悟者，例如和泰、富邦等，依舊要求須使用特定抗病毒藥物才理賠；其中，又以富邦表面上對媒體說居家照護用藥將從寬認定，事後卻違背誠信拒絕理賠之行徑最為惡劣，甚至還被保戶投書媒體，控訴富邦根本是「假從寬」。

而回顧4月19日，金管會曾在新聞稿承諾：「居家照護直接比照住院理賠。」現如今，卻又放任這些保險公司限制特定抗病毒藥物才理賠，此種「自打臉」行為，若論失信的程度，金管會根本也與富邦相差無幾。

●事前承諾同業複保卻又事後拒保，金管會調查權竟淪為替富邦產背書。

5月14日，因富邦的第一則聲明，開始了產險業持續至今仍未消停的「重複投保即拒保」歪風，而金管會在6月初回函的公文中已宣示：若防疫險於事前招攬時，業者已承諾可重複投保者，即不能事後再以此為由拒絕承保。

至於富邦是否曾對客戶承諾可重複投保呢？據高嘉瑜調查，富邦在自己的「防疫647」保險商品網路宣傳頁面中已講明：「每人僅限投保富邦產一張防疫保單，但其他保險公司商品不在此限」，另就眾多受害保戶提供的4月初對話紀錄，富邦業務也皆有明確告知：「防疫險可以重複購買其他家，完全沒有問題。」

但經高嘉瑜將上述資料發函請金管會調查：富邦是否有違反「原承諾如有同業防疫保單尚可承保，卻以重複投保為由拒保」之情事，金管會於回函中竟稱：「富邦他們說他們沒承諾。」

堂堂金管會竟無法自己調查富邦有沒有違反上述承諾，無法表明自己的立場，貴為保險業之主管機關，如今卻淪為富邦產的公文代轉機關。

●金管會不檢討疏失，主委還放馬後炮、保險局長卻要民眾多體諒保險公司。

金管會在整起防疫保單之亂中，就是一再的推諉卸責、放任怠惰，根本是不食人間煙火。

不僅如此，黃天牧竟還在7月初接受媒體專訪時，美化成「這是對金融業的三個啟示」；保險局長更離譜，保單之亂初期先是神隱不出面，7月初在保戶於媒體上投訴富邦無故拒保後，還為保險公司護航緩頰，「希望大家多體諒一下保險公司」。

對於6月30日後防疫險的爭議，金管會保險局副局長林志憲表示，金管會仍要求各產險公司必須持續公布客訴統計，金融評議中心也在研議是否直接公布個別產險公司的客訴統計。

防疫保單之亂至今，金管會並未裁罰任何一家產險公司，林志憲表示，等檢查局的調查報告出來，再決定裁罰產險公司。