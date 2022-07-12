本土確診人數破400萬人，金管會12日公布，到7月11日止，防疫險已理賠57.11萬件，理賠金額達205.65億元，單周增加近56.27億元，創近來單周最高理賠金額，且理賠件數占承保445萬件來看，理賠率已達12.83％，已快超過產險業預估的15％，且損失率已高達497％，應是史上損率最高險種。

防疫險目前理賠近206億元，是今年已收保費41.37億元的近5倍，等於壽險公司已拿自己的錢出來賠。

先前業界預估防疫險理賠率15％～20％，目前已近13％，但國內每日確診人數仍在2～3萬人次，且理賠申請會遞延，即防疫險理賠率恐逾20％，甚至更高，200～300億元的理賠金額恐仍「低估」。

同時間，今年到7月11日止，理賠疫苗副件用或打了疫苗仍確診的疫苗險，亦已理賠逾8萬件，理賠金額35.06億元，已是疫苗險已收保費9.35偣元的3.75倍，即損率也是375％以上，也是賠錢保單，理賠件數則占今年已承保222萬件的3.63％。