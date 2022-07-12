桃園捷運綠線111年工程成果發表會。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦12日指出，捷運綠線是桃園市政府第一條自主辦理的捷運工程，目前進度略為超前，將可依期程分段通車。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦12日指出，捷運綠線是桃園市政府第一條自主辦理的捷運工程，目前進度略為超前，將可依期程分段通車。（蔡依珍攝）

桃園首條自辦軌道建設綠線捷運，將邁入施工高峰期，市長鄭文燦說，4年來歷經潛盾機壞掉、文資審議、疫情等困難，一個個克服後，目前進度些微超前。捷工局指出，其中桃園鐵路地下化第一期工程將在2026年底自A11至G11站先行通車，2027年底八德全線通車。

鄭文燦說，捷運綠線2016年完成綜合規畫核定，2018年陸續動工，期間歷經許多挑戰和整合，像是潛盾機的切刃齒磨損及修復、清代鐵道遺構及日治時期「桃園驛」的文資保存、捷運用地取得及聯合開發介面整合等，但在市民支持及市府團隊努力下，目前整體進度仍略為超前，可依期程分段通車。

捷運工程局長陳文德說，綠捷校正後進度些微超前，桃園鐵路地下化第一期工程，預計2026年底A11至G11站先行通車，2027年底八德全線通車，正在發包的GC04標預計2028年底完成。

中興工程顧問公司董事長陳伸賢說，捷運綠線綜規核定至今已超過5年半，不只工程遇到困難，施工過程也是幾經波折，像是桃園區中正路路幅僅15公尺，施工單位在G07站到G10站間採用全台第一個直徑8.2公尺的中圓潛盾機鑽掘，雖然經費提高，卻能對民眾生活衝擊降到最低；預鑄的U型梁也從一般常見的20公尺，改為30公尺設計，減少落墩數量、降低交維影響，由此也可見桃園的市政建設是「以人為本」，也符合綠色捷運的精神。

「口水會結束、建設會留下！」鄭文燦說，綠捷周邊還有很多挑戰，像是沒路廊還要開新路、聯開案要祭出優惠辦法克服整合難度等，他也細數「三心六線」捷運路網其他路線，機捷延伸中壢段A22老街溪站站體已完成，預計今年底試營運；台鐵中壢臨時前站工程上月24日開工，8個主線工程也陸續開標中，預計開工後7至8年完工；捷運棕線、綠線延伸中壢、三鶯線延伸八德綜合規畫報告則已提送中央審查，期許以每2年開工一條線為目標持續推動。

鄭文燦也提到，市府在延續第一階段路網的架構下，規畫「桃園捷運第二階段路網2.0」，今年5月6日已通過交通部核備，將新增11條聯結各生活圈的路線，希望給下一屆市府團隊更堅實的基礎。