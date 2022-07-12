曾被德國《西南日報》評選為年度歌手、現任職德國烏爾姆劇院駐院的次女高音石易巧，現已返台隔離，本周末將再度挑戰演唱華格納《威森東克之歌》，這是在台灣較少聽見的曲目。

石易巧表示，這部作品的難度在於必須要能掌握音樂的線條和綿延感，「華格納藏了很精緻和細膩的情感在裡面。」石易巧說，她和這部作品有特別的緣分，甚至後來成為她在北藝大音樂系碩士班的畢業研究論文題目。

一切始於2006年國家交響樂團所推出的華格納全本樂劇《尼貝龍指環》，在演出前一年，曾邀請德國聲樂指導林登（Reinhard Linden）提早來台，協助聲樂家訓練和開發聲音以及練習德語發音，石易巧當時是參與製作的歌手之一，也因此認識了林登。

那時的石易巧24歲，有意想挑戰《威森東克之歌》，但林登建議，這部作品需要再成熟一點才能演唱，她也因此有機緣鍛鍊自己，不斷琢磨練習，現成為她的招牌曲目之一。

《威森東克之歌》的歌詞是由華格納情感對象威森東克夫人所寫，共有五段，包括〈天使〉、〈站立不動〉、〈溫室〉、〈苦痛〉與〈夢境〉，歌詞內容刻劃了人們在情感裡昇華的狀態，從生活裡看見天使和希望，在喧囂的世界裡渴望寧靜，最後樂曲結束在夢幻而驚奇的夢境裡。

石易巧表示，她一路學習並領悟這部作品的精隨之處，「我喜歡裡面有一種安靜的美。老師告訴我，要享受華格納音樂裡精緻的表現，包括綿延不絕的長線條、音色變化的掌握，還有字句的細節，以及當時人們受到哲學家叔本華對愛與死的看法影響。」

演出將於7月22日在台北國家音樂廳登場，由準．馬寇爾指揮國家交響樂團，同場曲目還有馬寇爾將原本長達16小時的華格納樂劇《尼貝龍指環》，取其精華濃縮成50分鐘長度，帶觀眾走一趟指環之旅。