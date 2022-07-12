前日本首相安倍晉三遇刺傷亡，前總統馬英九今天前往日本交流協會設置的安倍靈堂致哀，並留下「友誼永念」4字感念。馬受訪表示，包括推動台日漁業協議在內，安倍好幾次對我國展現友好的態度，非常感謝，今天特別來一趟致哀。

馬辦指出，安倍晉三2010、2011年兩度訪台會晤馬英九，交換台日關係深度交流意見，包括2009年札幌的辦事處設置、2010年的松山—羽田機場通航，以及安倍回任首相後於2013年簽署《台日漁業協議》，皆是見證台日友好的里程碑，亦足以印證安倍對台的長期友誼。

馬辦表示，尤其2013年《台日漁業協議》，是在馬英九總統任內，與安倍晉三高度共識與默契下，才能達成前所未有的重要里程碑，2013年4月10日台日完成簽署後，4月12日安倍首相在首相官邸接見大橋光夫時表示「台灣是重要夥伴，台日簽署漁業協議，對雙方都很好。」馬對安倍如此重視台日關係，格外表達感謝與肯定。