針對證交所11日公告，證券商申報集中市場投資人買進、賣出違約總金額7.02億元，證交所說明，該金額係申報違約投資人7月7～11日買進及賣出成交金額合計，買進、賣出相抵後金額為609萬元，證交所已洽申報證券商進一步了解及查核。

證交所表示，長期以來集中市場違約金額占總成交值比率均維持在極低水準，今年以來占總成交值比率相較去年下降，即使少數單日申報違約金額較高，整體市場交割風險仍在可控管範圍。

為確保集中市場交割安全，證交所針對當沖成交量占比逾60％之有價證券，已有公布注意及處置條款等管理措施，並進一步規範，證券商如於1年內受理違約結案投資人開戶交易，應實施預收足額款券等強化投資人違約風險控管措施。

此外，證交所也持續強化異常交易之監視預警作業，並要求證券商落實風險管理，針對證券商申報違約金額達一定標準立即進行選案查核，同時設立完備的財務安全防衛機制。

證交所再次提醒投資人，一旦發生違約交割，不僅會影響日後在證券市場的開戶交易，也可能需負擔法律上的責任，並對個人信用產生負面評價。投資人應審慎評估投資狀況，並隨時留意交易紀錄及資金運用情形，避免無法履行交割義務，以保護自身投資權益。