被稱為「台灣最美歐巴桑」的陳美鳳，不僅是演藝圈著名美魔女，好脾氣更是眾所皆知，即使面對惡意攻擊也是大器回應，不過近日她罕見動怒要酸民「滾」，引起熱議。

陳美鳳近日曬出一張和醫美診所院長的合照，穿著全白平口洋裝的她，露出性感鎖骨和香肩，一雙長腿更是吸睛，S曲線好身材令人稱羨不已，完全看不出66歲，讓網友都驚呼狂讚「美鳳姐從以前到現在都很美」、「真是美的不知如何是好、好羨慕哦」、「鳳姊，您也真的太不科學了，美成這模樣，女神」。

陳美鳳罕見動怒反擊酸民。(圖／取自陳美鳳臉書)

不過卻有酸民亂入，「賺錢的機會去參加，滾！」讓好脾氣的她也不忍了，直接反擊「你如那麼不開心真的可以～滾！」而她之後再度回覆：「如果你的留言後面都是～滾，那請離開這裡喔！」似乎不想忍氣吞聲了。

其實，陳美鳳之前曾表示，若遇到酸民攻擊，自己永遠都是回「謝謝指教」，如果真的太超過，「我也只是不歡迎他再來，其他都可接受，就當作讓他們舒壓吧！」 因次她這次罕見要酸民「滾」，讓粉絲看了都相當支持「美鳳姊說的好」。