入選柏林影展競賽片的《贖罪風暴》掀起討論。（桃園電影節提供）

「2022桃園電影節－魔幻時刻」第三波片單「未來當下」專題集結多部當代奇幻電影，看世界導演以黑色幽默、荒謬抽象與光怪陸離的鏡頭，呈現反映後疫情人類社會的寓言電影。本波片單包括甫在坎城影展首映掀起話題的《七五計畫》，池松壯亮與伊藤沙莉在疫情下共譜日系愛戀的《剛好想起你》、宛如暗黑版《銀翼殺手》的《東京闇變》等日影粉絲必看片單，以及義大利男星艾爾阿爾多里奧的《請為我在羅馬多留一天》、德國電影大師荷索親自掌鏡的《家庭羅曼史有限公司》、伊朗再度直視人性道德之作《贖罪風暴》等片。

日本名導是枝裕和今年除在坎城影展推出導演新作，由他監製並由新銳導演早川千繪執導的《七五計畫》將在桃園進行亞洲首映，該片改編自導演於《十年日本》中執導的短片，大膽討論高齡化社會與老人安樂死議題，國民影后倍賞千惠子精湛的演出令人動容，力道直逼《楢山節考》，榮獲今年坎城影展金攝影機特別提及；同樣探討家庭關係的，還包括德國電影大師荷索親自掌鏡的《家庭羅曼史有限公司》，以紀錄式影像打造現代家庭寓言，如果生命中的角色可以訂做租借，那些已逝的、失聯的父母子女，是否能圓滿現實中的缺憾？虛實交映的人生劇場探索現代人的情感真實。

《剛好想起你》邀來人氣男星池松壯亮、女星伊藤沙莉主演，以吉姆賈木許的《地球之夜》為靈感，故事從疫情肆虐下舉辦奧運的東京開始逐年倒帶，重回兩人初相遇的那刻，在計程車的城市漫遊中，愛情雖然遠去，卻永遠銘記；《完美陌生人》義大利性感男星艾爾阿爾多里奧（Edoardo Leo）自導自演的《請為我在羅馬多留一天》，描寫長期以假名為讀者解決感情困擾的男主角，某天在專欄收到女友想與他分手的信，他決定以假名和女友通信，兩人的關係也產生微妙變化。

取材自真實人物的《贖罪風暴》描寫丈夫被發現誤判死刑的妻子，展開一場與政府公權力的無聲對抗，她在散盡家產時碰上自稱以逝丈夫好友的男子幫助，但生命卻又掀起巨大波瀾，本片以伊朗電影擅長的道德探索直探人性，入選柏林影展競賽片；紀錄片《出售救世主》耗時2年深入調查，透過一幅以驚人天價售出卻隨即消失的達文西畫作，揭開名畫背後的金錢、權力、欺騙以及國際政治角力的驚人旅程，究竟畫作是天才大師的遺世真跡，或是藝術史上的最大騙局？

本屆精選2部風格特異的動畫作品，亞洲首映的《東京闇變》描寫來到紙醉金迷都市調查生物武器案件的特務，發現一切亂源居然與輻射突變有關，宛如暗黑動畫版《銀翼殺手》，將末日貧民窟的龍蛇雜處與科技未來的城市景觀巧妙結合，震撼的視覺效果和獨特的世界觀令人驚艷；腦洞大開的迷幻之作《鹿金斯基大暴走》則是長相像鹿的鹿男在喝酒後，進入名為「黃色走馬燈」酒吧的奇幻故事，結合真人、拼貼、停格、平面動畫、3D動畫等技術，創造出光怪陸離的世界。

適合闔家觀賞的《星際特務》以穿越時空回到過去以阻止環境被破壞的飛行員為主角，回到過去的她因副作用變成小女孩，碰上一名常被忽視的邊緣少年，兩人是否能成功拯救未來世界？亞塞拜然電影《愛與死的中間是霧》藉由青年駕著摩托車在蜿蜒的公路上馳騁，宛若死神與愛神的化身，經過之處，愛與死交替而生，是一趟趟如夢似幻的公路之旅；《兩個女孩與茫然》改編自太宰治賞《等待放晴的日子》，描述日本時下年輕人的迷惘、夢想與掙扎，影片明亮詼諧，卻暗藏灰色憂傷，被譽為日本近年最出色的青春電影。

來自丹麥的《迷樓驚魂》在幽閉如牢籠的神秘大樓中，描述一段因查水表而起的一連串荒謬故事，主角在遭遇各種怪異住戶後，自己也逐漸陷入瘋狂當中；在《蘋果的記憶》中，突如其來失憶的神祕病症肆虐全球，罹病時身上沒帶證件的男主角也被捲入其中，電影以特有的詭譎風格與冷冽攝影，探討記憶與身份的相互依存關係。

2022桃園電影節將於將於8月19日至28日登場，於桃園新光影城、in89統領影城與中央大學人文藝術中心107電影院等地接續映演，更多精彩單元與片單資訊將陸續公布。