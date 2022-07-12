新北市議員李翁月娥2年多來多次與新北市政府交通局、新北市政府城鄉局、蘆洲區公所及蘆洲各里里長等相關單位來進行開會，最終規劃出全新的立體停車場。(黃敬文攝)

蘆洲長安街一帶是蘆洲最早開發的區域，因此區域內公寓林立，在居民人口與日俱增的情況下，周遭停車空間嚴重不足的情況日益浮現，然而區域內的長安街公有停車場因地目問題，僅能蓋成地下機械停車場，並只有148個停車位，經新北市議員李翁月娥2年來的奔走，最終規劃出全新的地上8層立體停車場，總共會有385個停車位。

由於長安街公有停車場因地目問題，無法往上興建停車場，因此設計為地下機械停車場，但長期使用的結果就是機械老化故障頻率高，導致常常有車子進去就卡住，而且限高問題也使得休旅車無法使用停車場。

新北市議員李翁月娥2年多來多次與新北市政府交通局、新北市政府城鄉局、蘆洲區公所及蘆洲各里里長等相關單位來進行開會，最終規劃出全新的立體停車場，總共會有385個停車位。

李翁月娥表示，這座立體停車場已經讓市民朋友們等太久了，原先交通局和城鄉局說今年年底一定會動工，然而至今連規劃圖都沒看到，所以請相關單位今(12)日來召開說明會，讓民眾知道目前新北市政府對於這座立體停車場的進度。

長安里長王彥貴說，這座地下機械停車場限高只有155公分，但是很多家庭現在都開休旅車，因此就算要停車也根本沒辦法進去，真的很感謝這2年來李翁月娥議員一直在幫我們爭取這座立體停車場。

交通局停管科蔡柏坤科長說，目前相關規劃都已經做好了，等到地目變更通過，我們就能著手進行。