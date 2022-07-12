全球猴痘已累積7000多例案例，引起關注。近日社群軟體也流傳一則警告訊息，如果看見有鳥在地上掙扎，千萬不能抓，以免被感染猴痘。對此，台灣事實查核中心澄清，目前沒有禽鳥會感染猴痘病毒的科學證據。

近日在社群平台與通訊軟體流傳有關猴痘的示警文，內文提及「各位。不管在那，看見不能飛，不能走，在地上掙扎的鳥，千萬不能抓，怕是猴痘傳染，有關社區己通知，望大家注意。切記！以上美國和西方國家對亞洲地區通過鳥類可以帶猴痘病毒傳染到亞洲地區！」

鳥類恐帶有猴痘病毒的傳言，近日在Facebook及LINE上散佈，但經查並非事實。（圖／翻攝台灣事實查核中心）

事實查核中心今（12）日解釋傳言為「錯誤」訊息，因為猴痘病毒只會傳染給哺乳動物，目前也沒有禽鳥會感染猴痘病毒的科學證據。雖然鳥類可能身上沾上病毒，不過病毒無法在宿主外存活太久，因此禽鳥難以將病毒從歐美帶來亞洲傳播。

屏科大野生動物保育研究所副教授陳貞志指出，猴痘病毒只會傳給哺乳動物，雖然鳥類有鳥類的痘病，但猴痘不可能感染鳥類，傳言指稱的是長距離的遷徙，病毒不可能在生物體外存活這麼久，因此病毒難以藉由鳥類跨洲物理性傳播。

事實查核中心也提醒，野生動物身上有各種病源，因此不管是禽鳥、齧齒類或是其它野生動物，都不應該觸碰。若民眾覺得動物受傷需要幫助，應通報1999，請專業人員處理。