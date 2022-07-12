日本動畫片《跳跳小雞CHICKIPDANCERS》主要角色以食物為主題，故事講述有一點點膽小，卻充滿好奇心的「帶骨雞」，和總是用小跳步靠過來的舞蹈老師「小跳步青蛙老師」，以及其他充滿獨特個性的夥伴們，在家裡和各種地方大活耀，身心也一起舞動了起來。該作品是由創作《角落小夥伴》、《輕鬆小熊和小薰》的San-X推出的最新日本人氣動畫，並找來《鬼滅之刃》主角「炭治郎」的聲優花江夏樹、《進擊的巨人》主角「米卡莎」的聲優石川由依，2大知名聲優獻聲配音。

有趣的是，2位實力派聲優花江夏樹和石川由依都在《跳跳小雞CHICKIPDANCERS》裡一人聲演多個角色，大秀精湛聲音演技。化聲「帶骨雞」、「小跳步青蛙老師」的花江夏樹表示：「雖然一次負責了很多角色，但是爲了突出各自的個性，盡可能的以不同方法來演繹。希望我的孩子也能看到，請大家期待充滿笑容的跳跳小雞！」飾演「糖蘋果」、「團子」的石川由依也說：「一直以來都很想挑戰一部可以扮演多個角色的作品，所以很高興出演了《跳跳小雞》，身邊的食物和動物都變成了可愛的角色，帶點神奇又有趣的世界觀，看了心情會不自覺得變好。」

該片將在7月15日於MyVideo上線。

此外，MyVideo自7月起提供「BBC Studios」旗下兒童品牌「BBC Kids」最完整的兒童內容，BBC Studios向來以高規格的內容把關嚴謹出名，旗下兒童品牌「BBC Kids」提供的內容兼具寓教於樂，還可讓孩童同時學習英文，並特別針對0-6歲學齡前兒童和7-12歲的青春期前孩子做內容設計。0-6歲學齡前兒童以「2D及3D動畫卡通」與「真人實境節目」為主，作品包含教導孩子生活禮節及各種學習體驗的《阿奇幼幼園》、運用想像力展開日常冒險的《莎拉與乖乖鴨》、和英語教學節目《蒂蒂說英語》、探索動物世界的《安迪的野生動物冒險之旅》等。

7-12歲的青春期前孩童，則以「動物紀實片」與「真人實境節目」為核心，包括探索自然生態世界的紀錄影集《動物秘密一籮筐》、尋找世界上最致命的動物《全球動物冒險王》，讓孩子在自然生態中獲得學習樂趣。以上兒童節目內容皆在MyVideo上線，每月也會持續更新更多精彩內容。