日本前首相安倍晉三8日為參議院大選輔選時不幸遭槍殺身亡，享壽67歲，今天舉辦喪禮。自民黨副總裁麻生太郎致悼詞時表示：「竟然不是你來替我致悼詞，真令人難受。」

喪禮今天下午在東京增上寺舉行。安倍晉三夫人安倍昭惠以喪主身分主持。場內播放安倍晉三彈鋼琴、安倍昭惠唱歌，還有兩人打桌球，以及年輕時到各地遊覽的影像。

日本政界包括首相岸田文雄、自民黨幹事長（祕書長）茂木敏充，以及安倍派系幹部參加。81歲的自民黨副總裁麻生太郎致悼詞。

「每日新聞」報導，麻生表示，安倍晉三「在外交方面憑藉他的判斷力和勇氣，提高了日本在國際社會的存在感。他是戰後最好的政治家。到了天堂，可以驕傲地向（父親）晉太郎報告」。

安倍晉三的父親安倍晉太郎曾擔任日本外相，於1991年死於癌症，享壽和安倍同樣為67歲。

麻生還表示，「我和安倍一起開玩笑、打高爾夫，還一起喝酒，有很多愉快的回憶」，但哀嘆「竟然不是你來替我致悼詞，真令人難受」。