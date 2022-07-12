新人吳秉宸、莫曼君一起拍攝MV。（比武製作提供）

莫曼君神似劉亦菲。（比武製作提供）

藍正龍與周幼婷同門弟妹、比武製作新人吳秉宸、莫曼君聯手演出八大韓劇《Oh My Baby》片尾曲＜在我不愛自己的時候你還愛著我＞的MV，MV播出後，網友誇莫曼君撞臉劉亦菲，聲線與許多天后級歌手相似又有自己的特色，吳秉宸則被指神似余文樂。

身為創作歌手的莫曼君表示，一開始知道要以這首歌出道時，她是有些抗拒的，還一度讓製作人鄔裕康提出解約。直到後來有老師跟她說「把妳不擅長、不喜歡的東西做好，那才是真正的厲害」，她才振作起來。最終在錄音室錄了快20小時，把自己不擅長的曲風和唱腔詮釋好，證明自己。

MV拍攝過程中，由於吳秉宸強大的感染力，讓莫曼君真正體會到演員間情緒的牽引和真實的情感交流。現在她在創作的同時也參與表演課的訓練，期望未來成為一個會唱又會演的藝人。

吳秉宸具有易感的體質與強大的情感渲染力，不少網友看了影片被他的演技感動到泛淚。拍攝期間不憑藉一滴眼藥水，真材實料連哭了2、3個小時，導演都讚不絕口。吳秉宸畢業於台大財金系，在完成學業後，決定放棄大家眼中的金飯碗，踏上戲劇這條路來逐夢，後續也即將有更多作品問世。