今年分科測驗公民與社會考科，薯條缺貨、半導體缺工、原住民族姓氏，大量時事入題。全國高級中等學校教育產業工會表示，整體考題難易適中，但主要挑戰在於所閱讀理解之文字量豐，也需學生整合跨冊學習內容，議題融入廣泛包括原住民族、勞動、性平等重大議題，且緊扣課綱條目。

全中教指出，今年公民與社會考了非常多時事題，第15題新冠肺炎封城考出機會成本；第16題烏俄戰爭考出可貸資金市場；第32題薯條缺貨考全國供應鏈問題；第31、37、38題考原住民族相關權益，如姓名權、社會運動；第35、36題以半導體缺工探討勞動現象；非選部分融入探究與實作精神，包括21-23、36-44題。

全國教師會則解析說，今年公民與社會試題，考生須透過資料判讀進行推論，部分題型設計新穎，著重思辨歷程，題幹強調情境鋪陳，且採跨領域命題，從多元面向進行議題探究 ，題文閱讀量大，考生答題恐相當燒腦。時事融入試題包含新冠肺炎、俄烏戰爭、全球缺工缺料、憲法法庭判決等。

全教會表示，第15題以某國新冠疫情封城為情境，測驗學生對於機會成本的概念理解，相較以往，用比較獨特的觀點來看待經濟學概念；第16題以俄烏戰爭後的俄國央行措施為背景，測驗學生是否掌握貨幣政策的相關知識；第26-28題以今年臺灣缺蛋現象做為測驗公平交易法概念、市場經濟與政府介入概念的議題素材；第31題以原住民與非原住民結婚所生子女之原住民身分案作為平等原則說111年憲判字第4號。

今年公民與社會有許多跨科整合提，第8題利用中共當局的歷史決議，探討政治體制運作，概念本身與歷史科互有關連；第37-40題以原住民族傳統領域土地的開發為素材，測驗範圍包含社會運動的目標、行政程序重要原理原則、外部成本概念、民主治理的概念

第41-44題：以性別就業的議題，分別測驗學生是否掌握法律領域的平等原則、政治領域中公職人員選舉的制度、失業現象的背景與推論、探究實作方向的資料圖表解讀。

創新題方面，第17題以漫畫故事建構情境，不僅是以抽象文字描述特定概念，有助於學生判斷、解讀；第21-23題全面性的敘述國際軍事活動影響國際經濟發展及貧窮問題以外，更使教育資源缺乏等，又題目亦涵蓋延伸探究學習活動。

第36題：學生須選取基本工資調整未符合理論的預期的經濟圖形，並且加以說明原因，與過往單純選取經濟圖型變化不同，學生應清楚表達想法才能獲得高分；第44題測驗探究實作能力，學生須知道甲學者的立論，並判斷應用哪一種統計圖表較適合支持該學者論點，針對該選答亦應書寫呼應之題文。

全教會說，今年公民與社會科試題，單一與多重選擇題目較為中規中矩；混合題在答題形式、題目素材等面向都相當多元。學生閱讀量大，且須解讀不同類型資訊，答題負擔較大。