台74東向17.9公里潭子匝道路口1輛黑車突然鬼切下匝道，卻煞車不及追撞前方排隊的小貨車，轎車頭當場「塞進」小貨車底，引擎蓋嚴重變形。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

台74線東向17.9公里潭子匝道路口今（12）傍晚5點多發生1輛黑車突然鬼切下匝道，卻因煞車不及追撞前方排隊的小貨車，轎車頭當場「塞進」小貨車底，引擎蓋嚴重變形，小貨車後車斗也懸空翹起，驚悚照片、影片接連曝光，網怒批「天氣太熱，轎車躲貨車下面防日照嗎？」

臉書「記者爆料網」曝光事發影片，黑色轎車在台74線中線道突然向外側「鬼切」，駕駛疑似未注意前方車況，煞車不及下直接往小貨車撞去，當場造成小貨車後半部分翹起，黑車「鑽入」貨車下方，引擎蓋被掀起，零件與玻璃噴飛，驚悚畫面曝光。

台74東向17.9公里潭子匝道路口1輛黑車突然鬼切下匝道，卻煞車不及追撞前方排隊的小貨車，轎車頭當場「塞進」小貨車底，引擎蓋嚴重變形。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

網友紛紛笑說「天氣太熱，轎車躲貨車下面防日照」、「開車時想跳舞的時候」、「台中日常」、「想了解這是什麼品牌的轎車，可以買喔」、「這鬼切真的害人不淺，貨車駕駛一定覺得莫名其妙」、「還好沒有造成其他傷亡」、「幹嗎偷看別˙人裙底」。

所幸整起事故並未造成重大傷亡，是不幸中大幸，目前警方正在釐清肇事責任歸屬，而下班尖峰時刻發生事故，也導致匝道口出現車流，一度回堵。