烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，烏國海軍新聞單位在臉書網頁宣布，首批8艘外籍船舶已抵達烏克蘭港口，將載運農產品出口，烏克蘭海軍則出面確保航運安全。

烏克蘭海軍新聞單位發表聲明說：「應基礎設施部要求，烏克蘭武裝部隊海軍加入行動，以確保民用船舶能載運農產品穿越多瑙河-黑海航道比斯特雷（Bystre）河口。首批8艘外籍船舶已抵達烏克蘭各港口。」

聲明中指出，這個航道得以通行，多虧蛇島自俄軍手中奪回，這使烏克蘭「軍隊可控制烏國南部的地面和部分空中情勢。先前占領軍總是阻撓我國南部民用船舶的行駛」。

一如報導，俄軍入侵並阻撓黑海航運，已使烏克蘭數百萬公噸穀物積在各港口；而根據聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme），許多這些穀物是應對全球糧食危機所需。

如今有部分堆積的穀物透過河運出口，使烏克蘭對解決全球糧食危機作出了貢獻。

不過因俄軍持續攻擊重大基礎設施以及黑海民用船舶，烏克蘭多數港口現仍關閉。俄軍近來對一艘懸掛摩爾多瓦旗的燃料船射擊飛彈，予以擊沈。

俄軍11日傍晚並對敖德薩州（Odesa）發動再次飛彈攻擊。