由於擔憂大陸國有銀行對俄羅斯大量貸款遭到西方國家制裁，大量國際投資者正在迅速解除大陸銀行債券的交易。據估計，大陸國有銀行對俄羅斯提供能源與基礎設施貸款數額高達千億美元，自2月以來，投資者拋售大陸銀行債券金額已達270億美元，到5月份拋售速度明顯加快。

據《華爾街日報》報導，外國投資者多年來大量購買中國國有銀行的債券，這些承擔政策性任務的銀行為國內外的水壩、公路和機場等項目提供巨額融資。這種易於交易的人民幣計價債券被認為幾乎與中國的主權債務一樣安全，而且支付的利息更高。

不過在俄羅斯入侵烏克蘭後，投資者重新考慮這類債券投資的風險，因為美國及其盟友對俄羅斯實施了嚴厲的制裁，援助莫斯科的其他國家或機構有可能面臨2次制裁。

報導說，中國有3大政策性銀行，其中國家開發銀行和中國進出口銀行這兩家向俄羅斯提供與能源項目有關的資金達數十億美元，俄烏戰爭爆發後，這2家銀行對俄羅斯貸款曝險一事基本上保持沉默，這2家銀行也未回應置評請求。

雖然如此，國際投資者已決定迅速解除這項曾經極為熱門的中資銀行發行的債券交易。自今年2月以來，全球投資者已經賣出大約270億美元的中國政策性銀行債券，相當於外國投資者持有此類債務總額的1/6。根據大陸中央國債結算公司數據，拋售速度在5月份明顯加快了許多。

報導說，今年2月以來，人民幣債券總計出現610億美元的外流，包括上述拋售的債券，原因部分是人民幣匯價疲軟，以及中國債券相對於美債的收益率優勢縮小。這顯示投資管理機構等私營部門賣出的速度比政府央行等公共投資者賣出的速度更快。