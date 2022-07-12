出席青年論壇的華燦工場董事長李偉國認為，台青應多到大陸親眼看看發展，眼見為實。（吳泓勳攝）

第20屆海峽青年論壇12日在廈門舉辦開幕式，不少出席的台灣青年代表都提出希望兩岸交流不要斷。台灣海峽兩岸青年交流協會執行長鄭博宇表示，現階段台灣有些考量過於政治化，但兩岸其實有很多地方可以借薦，希望不要因部分政治利益等因素而斷送機會。

台灣防疫措施出現的漏洞仍很多，不要因為單純看到選舉因素而拿台灣同胞生命做兒戲，現在有點太過於政治化，兩岸很多地方可以借薦，不要因為部分政治考量而斷送希望機會。

出席青年論壇的華燦工場董事長李偉國表示，兩岸青年交流不能間斷尤其像青年論壇等形式。他希望可透過新媒體方式讓台灣人知道更多大陸發展而有所觸動。加上大陸近期防疫隔離天數放寬到「7＋3」，讓更多台青有機會到大陸看看，實際參與、眼見為實的感覺始終不一樣。

李偉國表示，也希望可成為引領台灣青年到大陸發展的領頭人，雖然大陸的機遇與挑戰並存，但機遇仍大過於挑戰。

正在大陸就讀博士班、最近已1年多沒回台的台青周暐閎也表示，是第一次參加海峽論壇，認為未來兩岸交流透過線上線下會是重要方式，並希望小三通能盡快恢復，目前兩岸隔離政策的放寬也讓他考慮近期可回台灣一趟。