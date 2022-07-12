針對副總統賴清德赴日本出席前首相安倍晉三葬禮，大陸外交部除表明台灣當局藉機搞政治操弄，更強調中方已在北京和東京向日本提出嚴正交涉。
大陸外交部發言人汪文斌12日在例行記者會上指出，日本前首相安倍晉三突遭不幸辭世後，台灣當局藉機搞政治操弄、做政治文章，其政治圖謀不可能得逞。中方已在北京和東京向日方提出嚴正交涉，清楚表明了中方的立場。
汪文斌還稱，台灣是中國的一部分，「沒有什麼所謂的副總統。」
針對副總統賴清德赴日本出席前首相安倍晉三葬禮，大陸外交部除表明台灣當局藉機搞政治操弄，更強調中方已在北京和東京向日本提出嚴正交涉。
大陸外交部發言人汪文斌12日在例行記者會上指出，日本前首相安倍晉三突遭不幸辭世後，台灣當局藉機搞政治操弄、做政治文章，其政治圖謀不可能得逞。中方已在北京和東京向日方提出嚴正交涉，清楚表明了中方的立場。
汪文斌還稱，台灣是中國的一部分，「沒有什麼所謂的副總統。」
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