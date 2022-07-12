《日本經濟新聞》報導，日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠，12日在葬禮中感謝丈夫一直以來的守護，並稱她認為安倍晉三可能還有許多政治目標尚未達成，但「許多種子已播下，應將迎風發芽」。

《日本經濟新聞》曝光安倍昭惠的追思文內容，稱她說自己還無法完全接受現實，「彷彿仍處於夢境之中」；對於安倍晉三讓她「經歷了許多本來無從體驗的事物」、「一直守護著我」，表達了深切的謝意。

安倍昭惠還引用了丈夫於其父過世時發表的追思文。安倍晉太郎1991年因病過世，享壽67歲。安倍晉三當時引用了日本明治維新重要奠基者吉田松陰被處死前的「留魂錄」表示：「10歲死去者有10歲人生的春夏秋冬、20歲有20歲的春夏秋冬、50歲有50歲的春夏秋冬。父親晉太郎雖然在當上首相前去世，但應該也有著67歲人生的春夏秋冬。」

安倍昭惠表示，雖然作為政治家來說，安倍晉三應該還有許多事情沒能完成，但也以自己的方式度過了人生中的春夏秋冬，最終迎來了冬天；且「許多種子已播下，應將迎風發芽」。

日本「富士新聞網」（FNN）報導，安倍昭惠12日在葬禮中還提到，自己8日早上8點還跟安倍晉三一起吃過早餐，並送他出門，結果11點半剛過就接到丈夫被槍擊的電話；聯絡者還請她暫時不要告知安倍晉三的母親、已高齡94歲的安倍洋子，讓自己只能假裝平靜，但不久後電視便開始大量報導相關消息。