女星蔡允潔520當天被男友Fraser求婚，正式升格成人妻，日前小倆口也到基隆拍攝婚紗照，不過今(13日)傳出她已做人成功，對此，蔡允潔友人證實她已懷胎3個月，是在拍完婚紗後才知道懷孕的。

蔡允潔透過友人證實目前已懷孕3個月，「6月20日拍婚紗照時還沒發現，所以拍攝時又跑又跳，是事後回婦產科定期檢查、拿藥才發現懷孕，照超音波後再次確定真的有了。」而蔡允潔上周日跟家中長輩吃飯時，已經分享懷孕的喜訊，全家人都相當期待新生命的誕生，也替小孩取胎名為小福星；至於性別，則等到日後舉辦性別派對才對外宣布。

蔡允潔稍早也在社群發文證實「我們的日常，多了一位小福星」，引來網友紛紛留言恭喜。蔡允潔520當天和交往半年的男友Fraser結婚，日前小倆口到女方出生地基隆拍攝婚紗照，還到瑞芳、四腳亭車站、八斗子潮境公園、廟口夜市等地。

她也不忘回憶已逝奶奶曾經工作的「保雲芋圓」，並穿著婚紗站在攤位上感性表示，以前奶奶就是站在這個位置，靠著一碗碗的芋圓養大她們。