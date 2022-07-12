南投1名18歲女子小芳（化名）去年與男網友交往後決定相約開房間，但彼此真的見面後她卻發現對方「照騙」本人與照片不像，不願發生關係，男子則威脅她若不從就散布她的裸照，還要求她當場承認自己是「渣女」，最後性侵得逞；法院一審依證據不足判男子無罪，二審改判3年8個月徒刑，可上訴。

判決書指出，小芳當時與男網友約見面、開房間，但見到本人發現與照片不像，因次拒絕發生關係，沒想到男子當場火大，認為小芳只看外表、財力，要求小芳當場承認自己是渣女，還說自己專門處理渣女，將對方性侵得逞，過程中還偷錄下影片，小芳事後決定提告。

小芳稱男子還威脅她若不從，就會拍下她的裸照散布；不過男子在法庭上辯稱，小芳體型比他壯碩，應該可以強行推開他，且事後小芳也未向櫃台求助，離開時還向他揮手，法院一審未查獲男子的偷拍畫面，且小芳體內也未查到對方DNA，判定男子無罪。

案經上訴，二審法官認為小芳一開始並沒有因王男與照片不符而憤怒，雙方事前也沒有任何仇恨，案發後也沒有對男子求償，應沒有甘冒偽證、誣告風險而誣陷對方的動機，而第一時間未求助也是因年紀輕未有處事經驗，且害怕對方會散布影片、照片，二審改依強制性交罪判3年8個月徒刑。全案可上訴。