財政部12日公布6月稅收統計指出，今年上半年我國上市櫃股票市場日均成交值為3,282億元、年減31.5％，進而影響上半年證交稅收規模約952億元、年減30.4％，創下近16年來同期最大減幅。

另以單月而言，6月上市櫃日均成交值為2,868億元，相較去年同月（5,440億元）約減少47％，約等於砍半。而6月證交稅收規模僅154億元、年減43％，締造證交稅收連六黑，也是近九年來（2013年2月以來）單月次高減幅，僅次於今年5月的年減51％。