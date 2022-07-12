台股何時算「非理性下跌」？證期局副局長高晶萍12日表示，會從台股交易量、信用交易融資券情況、外資買賣超等指標，綜合考量，目前「仍不覺得」台股出現非理性下跌。金管會將續關注國際金融市場變化、總體經濟與台股表現，若股市發生非理性下跌，將適時評估採取相應的穩定措施。

高晶萍析，台股今年到7月12日日均交易量是2,767億元，雖然比去年日均交易量3,914億元，少逾29％，但去年算是台股交易量的高點，若與其他年度台股日均量800～2,000億元相比，目前台股日均量仍算比較高。

二是外資今年以來雖賣超台股9,676億元，但到6月底，外資累計淨匯入2,234億美元，仍算是「持續投資台灣」的狀況。即尚未算大量撤離或捨棄台股的情況。

三是今年到7月11日，台股累計已跌21.29％，同時間美國Nasdaq跌27.31％，道瓊指數下跌14.21％，韓國是跌21.41％，香港跌9.72％，上海跌8.96％，日本跌幅6.87％，高晶萍說，台股跌幅算是介於主要股市之間。

至於從6月到7月11日，台股跌14.68％，同時間韓國下跌12.87％，美國Nasdaq跌5.87％，道瓊跌5.51％，日本跌幅1.71％，雖然跌幅超過其他市場，但高晶萍指出，那是因為台股2021年漲幅比其他市場高，這波修正幅度也會比較大，應該是此因素。

四是交易所與櫃買中心12日同步發新聞稿指出，國內上市櫃公司6月累積營收達20.6兆元，比去年同期增加11.04％，即營運表現仍屬穩健，基本面並未出現惡化。

五是台股雖連12個交易日有違約交割，但高晶萍表示量都不大，約只有交易量的萬分之0.126~1.626，11日雖有0.2％，即7.7億元違約交割，但主要是因單一投資人當沖後損失無力回補，造成買加賣合計違約6.6億元，互抵後損失是500萬元，已要求證交所注意券商是否有作好了解客戶、徵信及違約申報。

在金管會18套劇本中，會有鼓勵上市櫃公司執行庫藏股，目前仍未正式呼籲，但今年至7月10日，上市櫃執行庫藏股累計共59件，其中22件仍在執行中，最大可買51.51億元。

另外有一招是發新聞稿安定投資人信心，證交所及櫃買中心在7月4日、5日及11日，多次發新聞稿，提醒投資人避免市場謠言，及不實資訊干擾證券市場，提醒投資人審慎確認相關資訊，審慎評估投資，高晶萍表示，目前仍未發現有股市禿鷹等蹤跡，事先提醒投資人不要誤信市場謠言。