桃園市去年疫後振興推出「你吃飯我買單」活動，成功滾出逾9000萬業績，今年加碼推出2.0版，只要在桃園實體餐廳消費上網登錄7月1日至9月25日消費發票或收據，當餐金額可望由市府埋單，最高補助3000元，且今年還有10倍、百倍和千倍送，歡迎大家來桃園嘗美食。

經發局指出，桃園去年度首辦「百萬吃飯金」抽獎活動，自9月6日至11月2日開放登錄發票或收據，總登錄發票數達13萬3291張，金額9042萬6052元，原規畫1000名、每人最高補助2000元，但因補助實際發票金額，餘款持續抽獎，最後共抽出1738名得獎者，平均中獎金額713元，中獎者消費最高額為6200元。

經發局指出，為振興桃園市餐飲業消費，今年再加碼推出「你吃飯我買單2.0」活動，中獎吃飯金上限提高到3000元，連續抽10周，每位得獎者加碼送「市民卡紅利桃子」點數300點，店家消費1點抵現金1元，另外活動結束還有加倍送活動，120名吃飯金10倍送、單筆獎金上限1萬元， 15名吃飯金100倍送、單筆獎金上限10萬元，還有1名吃飯金1000倍送、單筆獎金上限30萬元。

經發局說，活動官網預計於7月15日開放登錄，憑7月1日至9月25日在桃園實體餐廳消費的發票或收據就能上網登錄，期盼帶動商圈店家業績成長，相關活動細節會陸續公布在經發局「桃好您的心」粉絲專頁及活動官網上，屆時歡迎民眾查詢。