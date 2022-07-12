「25歲的烏克蘭女孩安娜·謝爾蓋耶娃（Anna Sergeeva）當上副部長，負責歐洲整合事務，她沒有任何政府機關工作經驗」近期登上俄媒衛星通訊社（Sputnik）報導版面，暗酸謝爾蓋耶娃走後門登上官位。

There is a scandal in Ukraine over the appointment of a 25-year-old young woman with no work experience to the post of deputy minister.



Anna Sergeeva, who had never worked in the public sector before, became the new deputy head of the Ministry of Social Policy. pic.twitter.com/CTLf3Y03Ni — ConstanZe (@Constanze2022) July 11, 2022

根據烏克蘭外交部網頁公布的新任副部長簡介，安娜·謝爾蓋耶娃（Anna Sergeeva）畢業於基輔大學新聞系，並在一年後取得碩士學位。據悉該校是國內公認最優秀的學校，同時擠進全球前500名傑出院校。

此外，謝爾蓋耶娃擁有姣好五官、完美身材，形象完全不輸時裝界的模特兒，雖然個人IG設為不公開，但紛絲追蹤人數超過9.2萬，網友紛紛讚嘆根本是「最美副部長」。接下該職位前，過去曾任職於美容美髮諮詢公司(Service Revizor)以及媒體業，是一位相當有生意頭腦的KOL。

然而，俄羅斯媒體衛星通訊社（Sputnik）10日報導暗諷，沒有政府部門相關的經驗卻能一步登天，謝爾蓋耶娃似乎憑高顏值或是走後門才坐上公共政策部歐洲整合事務副部長的位置。

報導指出，她的薪資是總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的2.5倍，每個月薪達7萬台幣。

烏克蘭國家社會及家庭署進一步補充，稱「謝爾蓋耶娃過去4年積極參與公益活動，致力於協助弱勢重症病童、獨居老人，還曾擔任該部部長顧問。」