男子行經新北重新橋拍下阿伯突從汽車道鑽入機車道，大酸「重新橋問題不是區間測速可以解決」，反遭網友打臉。

行車紀錄器拍下新北市重新橋，三重往新莊方向，有騎士在橋上快速超越其他輛機車，豈料，行經至橋中央時，突然，有輛雙載的阿伯騎機車從汽車道與機車道分隔島間的縫隙鑽了進來，該騎士立即煞車減速，差點與雙載阿伯擦撞，然而，影片內容也遭網友酸「危機意識這麼薄弱還是騎慢點」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1段18秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北是重新橋，三重往新莊方向，騎士行駛橋上，快速超越2輛機車後，靠著右線持續行駛，突然，橋中央有輛雙載機車，從汽車道與機車道分隔島中的縫隙切了進來，甚至直接跨越機車道的分隔線，從左線道切入右線道，騎士趕緊急煞，發出輪胎打滑摩擦路面的聲音，2機車差點擦撞；提供行車紀錄影像的頻道也在標題寫下「重新橋的問題不是區間測速可以解決的」。

影片一出，網友紛紛留言表示「差點變成名符其實的重新投胎橋了，超恐怖」、「阿伯可能是怕直直騎會上高速」、「好可怕，本來才一個小黑點，不到兩秒突然變成雙載的機車」、「騎錯就繼續騎就好，硬要擠進來」、「橋沒問題，有問題的是人」、「那個縫縫原來還可以這樣用欸」、「猴子狂飆，偶遇老三寶鬼切，緣分來了」。

不過也有網友認為提供行車紀錄器的騎士也有問題，「雖然三寶很白爛，但是也要防衛性駕駛啊」、「有時間催油門按喇叭，沒時間放油門跟煞車」、「你如果速度慢一點，我認為你的論點更站得住腳」、「這麼遠就看到還不減速?」、「危機意識這麼薄弱還是騎慢點比較安全」、「騎這麼快早晚被收」、「你這車速沒問題嗎？」。