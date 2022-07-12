35名台西鄉、麥寮鄉民以本人或等親屬罹患癌症甚至致死，去年對六輕工業區設廠的5公司提告，並提出民事賠償3380萬元，雲林地方法院今（12日）宣判「駁回」，法官認為「不具有因果關係之合理蓋然性存在，亦無不法侵害原告等人居住安寧」。

林姓等35名民眾去年對六輕工業區設廠的台塑石化股份有限公司、麥寮汽電股份有限公司、臺灣塑膠工業股份有限公司、南亞塑膠工業股份有限公司及臺灣化學纖維股份有限公司提告，提告理由是5公司所排放空氣汙染物導致他們本人或家屬罹患癌症，甚致死亡，且不法侵害原告等人居住安寧之人格法益，請求 5公司連帶負損害賠償責任。

5公司否認有不法侵害原告等人居住安寧之人格法益，及原告本人或其等親屬罹患癌症或死亡與被告等 5 公司所排放空氣汙染物之行為間有因果關係。

雲林地方法院審理終結，今（12日）宣判原告或其等親屬罹患癌症或死亡與被告等5公司排放空氣汙染物之行為間，並不具有因果關係之合理蓋然性，亦無不法侵害原告等人居住安寧之人格法益而情節重大，請求被告等5 公司連帶賠償為無理由，應駁回。

雲林地院指出，雲林縣衛生局所提供各鄉鎮自 2005 年起至 2018 年止罹患肺癌及罹患癌症死亡者資料顯示雲林縣麥寮鄉及臺西鄉之肺癌及癌症的死亡人數並未隨六輕工業區營運以後逐年遞升之情形；且六輕工業區內之員工更容易接觸到原告所指述的空氣汙染物，也無證據顯示六輕工業區內之員工有罹癌比例較一般人民為高，難認被告等5公司排放空氣汙染物行為與原告或其等親屬罹患症或死亡間有因果關係之合理蓋然性存在。

雲林地院表示，原告主張引用景丰科技股份有限公司所執行之六輕相關計畫之特定有害空氣汙染物所致健康風險評估計畫及詹長權教授擔任研究計畫主持人所完成之 2008 年至 2013 年相關研究計畫，但景丰公司所執行研究結果，六輕工業區所排放之各項汙染物尚在法律規定容許範圍內，並無證據證明工廠運轉前後之癌症在各指標上有顯著的改變。

地院表示，至於被告引用詹長權教授擔任研究計畫主持人所完成之相關研究計畫，因詹教授所發表引用之空氣汙染物數據，曾經主管機關環保署發布新聞稿澄清更正，且其所研究之成果亦與衛生主管機關之統計資料不符，無從逕依其研究計畫期末報告，認為5公司排放空氣汙染物之行為與原告本人或其等親屬罹患癌症或死亡間有因果關係之合理蓋然性存在。