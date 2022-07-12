生活泡沫系列飲料物美價廉，是許多台灣人從小就熟悉的飲料品牌。不過近日有網友發現，多年沒有漲價的10元生活泡沫紅茶，竟然也撐不住國際原物料飆漲了，讓許多人相當驚訝。

原PO在PTT發文表示，自己因為天氣炎熱，到超商休息時順便想喝個飲料，於是隨手拿了一瓶紅茶，沒想到這才發現，原先只要10元的生活泡沫紅茶已經漲價到12元，飲料容量也只多了30毫升，讓他只好默默放下紅茶，改拿同樣是10元的麥香紅茶，「好險麥香還沒背叛各位肥宅」。

對此，許多網友紛紛表示「ok吧，我81年次，我國小他就10元到現在，才漲2塊」、「早就改變比例了，最近幾年明顯兌水很多」、「麥香蠢蠢欲動」、「漲很久了」、「麥香加油啊」、「上次回頭拿一罐25的想回味一下童年，嗯…我還是喝開喜好了」、「上面寫加大，但加那一點哪有什麼成本」。

據《中時新聞網》實際探訪，目前在超商生活泡沫系列飲料330毫升的定價為15元，特價12元；麥香系列飲料300毫升為10元，375毫升為15元。