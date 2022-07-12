怨念很深的提醒！有網友在高雄中寮山某處路面發現有黑色大字寫「X別聽Google」，還有像是「此路不通」、「麥通」等字，疑似是駕駛或當地民眾好心幫忙在地上寫字提醒，防止走錯路，照片曝光網友笑說「滿滿的臺灣人情味」、「前人的怨念」，也有不少網友分享「誤信Google」類似經驗。

有網友在臉書「爆廢公社」發表1張照片，照片中一處道路的地面上出現黑字寫著「X別聽Google」，黑字上方還有紅字寫著「此路不通」，還畫著「T」符號，疑似代表著死路的意思，一旁還有字寫著「麥通」，研判是當地不少駕駛經常走錯路，當地民眾或是駕駛好心幫忙在地上寫字提醒。

網友在高雄中寮山某路面發現有黑色大字寫「X別聽Google」，還有「此路不通」、「麥通」等字，疑似是駕駛或當地民眾好心幫忙在地上寫字提醒用路人。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言「滿滿的臺灣人情味」、「前人的怨念」、「導航有時候好用，有時候，真的會鬼打牆」、「佛心來著在這種地方走錯路很可怕，路癡的心聲」、「很發自內心的勸導」、「我那天不相信，開上去又繞了下來」、「鄉村需要多一點這種提示」、「每次都會帶到深山野林裡，怎不帶到月球？」

不過據悉該張照片的原PO是在10日於臉書社團《騎車環島趣》發文說「下午中寮山Google迷航記。」不少網友也分享自身經驗「有次去掃墓結果被Google帶去穿越鳳梨田的經驗，當時果農還一臉不可置信的看著我的轎車在田埂越野」、「我遇到目的地已扺達，結果在河的對岸，我的老闆和我整個傻眼，是要我的車長翅膀嗎」。