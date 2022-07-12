外傳27年票價未調的台鐵，委外票價改善研究期中報告近日出爐，期末報告8月定案。報告中指出，台鐵運價率是國內公共運輸最低，連雙北和台中市公車運價率都比台鐵區間車高；因此根據台鐵合理報酬率3％至5％推算，台鐵未來票價可漲1倍以上。不過有學者認為雖然台鐵票價偏低，但最好等公司化之後再漲，且投報率3至5％對國營鐵路太高。

陽明交大運輸物流管理系前副教授黃台生表示，他相信這次台鐵會漲價，畢竟萬物皆漲，光是電費就占台鐵的營運成本很高比例了；但他認為應該不會漲到1倍以上。之前也曾經為交通部運輸研究所撰寫台鐵票價費率檢討報告的黃台生說，現在台鐵是里程費率制，短程比公車、捷運都便宜，長程是高鐵的一半價格，實在太便宜，因此他贊成長短程都要漲價，要考量三個因素：第一要跟競爭運具比，第二要反映成本，第三要考慮消費者接受度。但相信這個方案提到交通部之後還會有一番折衝。

消基會交通召集人李克聰表示，目前報告並沒有清楚、完整的台鐵各車種營運成本計算，他認為投報率3至5％對國營鐵路太高，應往下調整合理營運成本加上合理投報率得到運價，而公共運輸的票價還會再低於運價。

至於台鐵票價偏低，李克聰說，現在不是調整的時機，主要是營運還不夠安全、且目前有通膨壓力，若調升票價會讓物價更漲。他建議等台鐵公司化後再來調整，調整時應分「觀光休閒需求」與「通勤通學需求」做不同考量。

「台鐵當然該漲價！」逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭表示，台鐵若不漲價，一家公司這麼廉價服務，合理嗎？至於漲多少，其實台灣有這麼多軌道系統，台鐵可以比照其他運具訂定新票價。此外，當初高鐵定價是訂在政府允許的最高值，才讓高鐵有空間去做早鳥等優惠，或跟旅遊業合作促銷；台鐵新票價除了該反映成本，還應該幫台鐵創造行銷空間。

鍾慧諭說，台鐵是台灣的寶，它正在轉骨階段，過去太多政策命令壓著台鐵，現在讓台鐵漲價，該給的工具和環境都給了，未來台鐵公司就再也沒有藉口不改革，或是不去面對真實的市場。