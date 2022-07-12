經歷長達2個月封鎖的上海幾周前剛剛解封，但過沒多久又因疫情出現反覆而再次收緊封控措施。其他城市幾個城市疫情也再次拉響警報，大批民眾在高溫達40℃的酷暑中排隊做核酸檢測，焦慮的情緒快速蔓延，許多民眾又開始囤積物資。第二季經濟成長預測值僅為0.94%，疫情反覆下的經濟前景更不樂觀。

據《德國之聲》報導，上海上月初終於結束持續約2個月的封城，但當局仍保留嚴格的防疫措施，一旦出現新的潛在傳播鏈，就會立即封鎖建築物和社區。不幸的是，數天前上海官員通報該市出現Omicron變異株BA.5.2.1本土病例。

報導說，新一波疫情令民眾再次緊張，在封鎖期間的團購群再次活躍了起來。也有不少人趕往超市搶購物資。王先生對外媒表示：「附近有居民樓被封了，我想囤積點吃的……一旦老闆同意我在家裡工作，我會馬上收拾行李離開上海。」

另外一位不願透露姓名的民眾說：「他們上次說只會封4天，但事實並不是這樣。他們再出來闢謠我也不會相信了。」

報導指出，鑒於新疫情，上海16個區中，超過一半以上要做全員核酸測試。正值盛夏，上海氣溫達到40℃，高溫下核酸採樣，對身穿防護服的醫務人員和民眾來說都是挑戰。

週二中國衛健委表示取消對一些進口貨物的防疫檢測，這樣可減少防疫成本。根據最新的疫情防控工作通知，進口物品應被綜合研判污染風險，分級分類採取預防性消毒或放行措施。

截至本週一（7月11日）中國衛健委員通報了347例新增病例。河南，廣東，安徽，江西和東北等地都發現了感染病例。

報導引述野村證券(Nomura)分析師估計，截至本週一，有31個城市實施不同程度的限制措施，遠遠高於一周前的11個城市，這凸顯了「經濟增長下行的風險」。第2季度國內生產總值數據將於本週五公佈。嚴格的防疫措施給經濟活動帶來影響。根據陸媒引用上海第一財經研究院發佈調研報告表示，17位中國經濟學家對第2季度GDP增長預測均值為0.94%，低於上季度4.8%的經濟增速。