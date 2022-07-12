MV中許書豪被田一德逼迫進舞池跳舞。(華納音樂提供)

陳漢典客串「大老闆」，為許書豪MV增添不少笑果。(華納音樂提供)

許書豪全新單曲〈逼瓦特 Be Water My Friend〉今（7／12）正式上架，這首歌的誕生始於許書豪對好友田一德的有感而發，田一德曾在選秀節目《這就是街舞》獲亞軍，及在《原子少年Atom Boyz》擔任導師，以Poping舞風著名的知名舞者；有感於身為「舞者」常被觀眾忽略，不容易成為焦點，因此許書豪與田一德一起寫下了這首歌向所有舞者們致敬，歌名「逼瓦特」截自英文「Be Water」諧音，也是許書豪及田一德的人生哲學。

MV中兩人同樣一起入鏡，不擅舞蹈的許書豪更在MV中大秀舞技，雖然生澀卻讓眾人對他的節奏及律動感到驚艷；而被戲稱「跳唱歌手」的陳漢典也驚喜客串「大老闆」一角，充滿笑果的他為MV增添不少笑料，陳漢典說：「很開心能受邀參與HAOR這次新歌的MV，讓我很驚艷的是HAOR居然跳舞還滿有底子的！」

許書豪新歌〈逼瓦特 Be Water My Friend〉概念來自武打傳奇李小龍的至理名言，許書豪以「舞蹈」作為主體，將歌曲獻給他的好友—ED田一德，形容跳舞除了要如「水」一般的柔軟，才能行雲流水的展現美妙的肢體。許書豪表示：「比起唱歌，舞者更容易被『隱身』在作品及舞台中，所以希望藉由這首歌鼓勵大家享受自己的熱愛，面對任何事都要像水一樣，用謙卑的心容納各種可能。」