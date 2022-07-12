警政署長黃明昭（前左）南下視察屏鵝公路塞車狀況，聽取相關簡報。（警政署提供）

暑假旅遊旺季到來，民眾假日行駛台1線前往墾丁及台東旅遊人潮湧現，上週六、日龐大車流，讓近來「種樹百里」的屏鵝公路壅塞，被譏是「塞車百里」，引發民怨。為加強疏導車流，新任警政署長黃明昭12日南下前往易壅塞路段台1線枋山段聽取簡報，並邀高雄市交通局、公路總局第三工程處現地會勘，共商疏導措施。

今天現場陪同的，還有警政署警政委員詹永茂、交通組長及屏東縣、台東縣警局長及交通隊研商疏導措施。屏東縣警局另將於周四邀集學者共商交通對策。

黃明昭聽取簡報後6點表示，包括：一、台1線規劃交通疏導崗，請屏東縣警局全力疏導，其中易壅塞重要路口，由資深員警指揮疏導，以便機動應處各種交通狀況。

二、台1線施工路段與公路總局第三工程處隨時協調聯繫，施工路段於暑假假日期間應恢復雙向4車道通行，以利車流疏解。三、暑假每星期六、日，應啟動調撥車道，以增加疏導量能。四、啟動台1線與台9線車輛截流措施，避免車流大量湧入台1線，以提高疏導效能。

五、假日每小時定點發布新聞，並請三工處於台26線與台1線北上CMS提供民眾道路壅塞即時訊息及壅塞時段，讓民眾妥善規劃行程。六、每週四、五透過媒體，提前宣導用路人多收聽警廣及使用相關交通路況APP，以即時掌握交通路況，避開壅塞路段。期望在各單位全力協助合作下，本周末能有效疏導車流。