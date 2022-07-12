111年災害防救演習12日下午在大直英迪格酒店舉行，現場模擬防疫旅館火災搶救情形，進行住宿旅客疏散演練。(郭吉銓攝)

111年災害防救演習12日下午在大直英迪格酒店舉行，現場模擬防疫旅館火災搶救情形，進行住宿旅客疏散演練。(郭吉銓攝)

北市消防局12日舉辦臺北市111年災害防救演習，現場演練防疫旅館火災搶救及大量傷病患處理。高樓處民眾順利搭上雲梯獲救。（實習攝影記者謝家瑀攝）

111年災害防救演習12日在大直英迪格酒店舉行，現場模擬防疫旅館火災搶救，消防人員架梯營救受困民眾。(郭吉銓攝)

北市消防局12日舉辦臺北市111年災害防救演習，現場演練防疫旅館火災搶救及大量傷病患處理。消防救難人員穿上防護服，扶著受傷民眾前往救治。（實習這影記者謝家瑀攝）

111年災害防救演習12日在大直英迪格酒店舉行，演練人員進行防疫旅館火災搶救，以滅火器試圖撲滅火勢。(郭吉銓攝)

111年災害防救演習12日在大直英迪格酒店舉行，台北市長柯文哲（左）出席坐鎮演練，演習以半預警方式實施，由柯抽選演習項目，並多點同時進行現地實兵操演，檢視項目包括緊急取水站開設、前進指揮所開設、放射性物質災害搶救、防疫旅館火災搶救等14項。（郭吉銓攝）

台北市政府12日在大直英迪格酒店舉行防疫旅館火災搶救演練，並採「半預警、不壓縮演習時序、不搭設場景」方式進行，並依循COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫指引進行應變動員演習。

消防局透過新聞稿表示，這次演習設定兩大主題，分別以「旱災」及「輻射災害」為主軸，模擬在旱災期間且陸續發生不同種類災害，考驗北市府防救災團隊的應變處理能力。

演習以半預警方式實施，由市長柯文哲抽選演習項目並多點同時進行現地實兵操演。消防局指出，演習檢視項目，包括緊急取水站開設、前進指揮所開設、放射性物質災害搶救、防疫旅館火災搶救等14項，相關單位接獲災情通報後，由駐地出發至災害現場，依標準作業程序（SOP）進行演練直至災害處理結束為止。

除整合北市府各單位外，消防局表示，演習也包含國軍、民間團體以及其他防救災單位和資源進行橫向整合共同演練，於災害發生時採取快速、正確的整合災害防救量能，採取必要防護應變措施。 台北市因仰賴位置絕佳且水質優良的翡翠水庫，雖得天獨厚未遭遇大規模旱災，但為了因應未來極端氣候挑戰，市長柯文哲認為「有水當思無水之苦」，除正建立「翡翠專管」防範旱災於未然，也提醒市民平時要養成節約用水習慣。