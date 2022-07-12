國安基金今天召開臨時委員會拍板進場護盤，國安基金表示，台股今年上半年下跌3393點，上市股票市值蒸發達新台幣10.1兆元，皆為歷年同期最差；此外，7月單日下跌逾300點達3日，跌幅遠較鄰近國家深，恐慌氛圍濃厚、信心不足，決議啟動穩定股市措施。

這也是國安基金首次在加權指數萬點進場，最快明天啟動高達新台幣5000億元的可動用資金，為史上第8度進場護盤，將為台股注入活水。

台股今年遭利空籠罩，外資上半年賣超近新台幣兆元，國安基金昨天才召開例會決議暫不進場，今天舉行臨時委員會宣布授權護盤。

國安基金指出，目前國內基本面雖屬穩健，但國際政經情勢不確定性仍高，俄烏戰爭持續推升通膨，主要國家加速升息，經濟復甦前景不明，影響金融市場穩定，對台股後續走勢均有不利影響。

考量市場信心嚴重不足，投資恐慌心理升高，國安基金召開第113次臨時委員會議，經討論及共識決議，授權進場護盤。

國安基金進一步說明，今天台股盤中最低13928點，距離今年高點18619點，跌幅達25.19%；台股今年上半年下跌3393點，上市股票市值蒸發金額達10.1兆元，皆為歷年同期最差。

國安基金表示，台股7月累計下跌875.11點，其中單日下跌逾300點達3日，跌幅遠較鄰近國家深，恐慌氛圍濃厚；成交量也逐漸縮小，買盤縮手，投資信心明顯不足，加上今年至今外資累計賣超逾9000億元，衝擊台股上漲資金動能。

同時，台股頻受美股外溢效應影響，國安基金指出，今年度台股跌幅23.43%，僅優於費城半導體指數跌35.29%、那斯達克指數挫27.31%，且費半及那斯達克至今尚未回穩，恐進一步影響台股。

國安基金補充，自俄烏戰爭開打至今，台股跌幅22.74%，也是國際主要股市最深者。

國安基金表示，經過委員在臨時會充分討論後，認為已有國家金融安定基金設置及管理條例第8條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」的情形，因此決議授權國安基金執行秘書阮清華，視情況動用資金，執行市場安定任務。

攤開國安基金前7次進場護台股，加權指數均為萬點之下，上一次進場，則是2020年3月COVID-19爆發時。

當時，國安基金管理委員會2020年3月19日於盤後召開臨時會，授權隔天，即3月20日，就可進場護盤，當日台股收盤指數為8681點，

同年10月12日，國安基金召開例會決議，考量已達穩定市場及激勵信心成效，決議終止授權，長達207天護盤退場，創史上第2長授權進場護盤紀錄，不過，此次護盤只動用7.6億元，為歷次進場護盤金額最低的一次。