中國媒體會同經濟專家提出的研究報告指出，受疫情及封控影響，預料中國第2季國內生產毛額（GDP）成長率將低於1%。而參與這項研究的17名經濟學家預測出的平均成長值，僅有0.94%。

中國財經媒體第一財經11日發表最新的經濟調研報告，作出上述預測。而另一家財經媒體財新則歸納中國內外13家法人對今年第2季GDP增幅的預測值，結果平均值也僅0.8%，最低與最高介於-1.0%與2.0%之間。

中國經濟學者、「中國首席經濟學家論壇」理事王軍指出，今年經濟的谷底可能在第2季出現，第3季則可望有明顯回升。而需要清醒地認識到的是，鑑於4、5月供需兩端出現急劇停滯，6月的反彈可能只是勉強使第2季經濟運行擺脫負成長局面。

報告指出，今年中國政府工作報告確定了「5.5%左右」的全年成長目標，這是「高基數上的中高速增長」，但需付出「艱苦努力」才能實現。如今2022年已過半，實現這一目標面臨更大的挑戰。為保證目標基本完成，「穩經濟一攬子」措施需要進行擴容和工具的創新。

中國經濟專家在報告中指出，要實現「5.5%左右」的全年目標，財政政策需偏重受疫情衝擊嚴重的行業，貨幣政策則應發揮總量和結構工具優勢，支持製造業等重點領域。

瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤直指，中國官方迄今為止宣布的政策仍較溫和，依然偏緊的防疫措施可能影響宏觀寬鬆政策的有效性。而已發布及計劃發布的包括可能發行特別國債等政策，尚不足以緩解經濟下滑壓力。

王軍建議，中國政府可增發人民幣1兆元（新台幣4.4兆元）以上規模的「抗疫紓困特別國債」；並成立1兆元級別的「促消費特別基金」，向中國特定群體或全體民眾發放消費券；且提前下發2023年的專項債額度，在今年第4季就開始使用；同時繼續降準降息，盡可能降低融資成本，減輕企業負擔。

德勤中國首席經濟學家許思濤認為，中國官方推出增量財政政策是明智的，但能否有效穩住經濟大盤，最後將依賴於能否高效統籌好疫情防控和復工復產。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110712