桃園市長鄭文燦12日表示，桃園疫情呈現緩步下降趨勢，領取防疫關懷包人數減少，自7月18日起「防疫關懷包快易通」改為僅提供上午領取服務，希望讓區公所的人力運用更有效率，為提高疫苗覆蓋率，7月15日再推疫苗接種專案，開設26處社區接種站，提供免預約接種服務。

桃園今日新增2858例本土個案，較昨日2067例，上升 38.27 ％，其中65歲以上個案占7.6％、18歲以下個案占21.2 ％。

鄭文燦表示，為了再提高疫苗覆蓋率，市府規劃於7月15日全天再推疫苗接種專案，將開設26處社區接種站，提供莫德納及Novavax疫苗接種服務，預計提供3萬人次服務量能，只要年滿18歲以上符合接種資格者，不限年齡與劑次，免預約皆可前往施打，現場將發號碼牌依序接種。

鄭文燦說明，為鼓勵長者踴躍接種，年滿65歲（原住民族滿55歲）以上長者接種，仍提供愛心計程車接送服務、700元超商禮券、2劑快篩及1包桃園好米，而中央提供長者接種疫苗贈送500元禮券、2劑快篩的政策，由原先的6月30日截止，持續延長到7月31日止，請長者把握機會。

鄭文燦提及，考量目前疫情逐漸趨緩，桃園領取防疫關懷包的人數逐漸減少，因此「防疫關懷包快易通服務」從7月18日（一）起，各區公所周一至周日改為僅在上午8時至12時提供領取服務，周六、周日仍維持不打烊，下午則皆停止領取服務，希望讓區公所的人力運用更有效率。

鄭文燦表示，針對年滿6個月至5歲的嬰幼兒，市府規劃「莫德納嬰幼兒疫苗專案接種」，將採入校（幼兒園）與入園（私托、公托及公共托育家園），以及常規疫苗合約院所門診（含衛生所總共151間）兩種方式雙軌併行，提供嬰幼兒接種疫苗服務，中央預計在7月21日配送各縣市莫德納嬰幼兒疫苗，市府屆時將於30所國小設置「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，預計可服務20000位嬰幼兒完成疫苗接種，提升幼兒防疫力，後續市府也會公告學校疫苗快打站地點。