還記得程秀瑛嗎？在老三台的年代，她和藝人方芳、李天柱是華視台柱，主演的戲劇《仙女下凡》曾創下50%收視率的記錄，至今無人能打破；後來接演的花系列戲劇《茉莉花開》也大受好評，相當有觀眾緣。不過，她的人生並非一帆風順，曾被男友打到送醫，還得過憂鬱症，走過低谷後，成功轉型為畫家，並在2014年秘婚。近日，程秀瑛在臉書PO粉絲傳來的舊照，有感而發地發文，63歲近況跟著曝光。

程秀瑛今（12日）在臉書透露收到網友傳來的舊照，她自己都沒有，感到開心和感謝，接著回憶過往：「我很小就進入演藝圈，那時國中同班好友都在念高中考大學，我是每天日日夜夜工作。他們羨慕我當明星，不必應付考試，我羨慕他們每天生活單純不必背劇本，不必上山下海到處辛苦工作。」她體悟到每個人生階段都有困難和美好的體驗，而人生匆忙，好的壞的都會過去，記住所有美好，將不開心埋葬，久了就不能打擊到自己了。至於這一生最真誠的想法，程秀瑛表示：「各人頭頂一片天，誰也不羨慕誰，誰也不嘲笑誰，彼此祝福健康快樂，心想事成，好心有好報。」

程秀瑛16歲無心插柳柳成蔭，順利考進華視，因聰明伶俐又有天賦，17歲就擔任女主角，20歲還以電影《鄉野人》勇奪巴拿馬影展最佳女主角獎，主演的《仙女下凡》更交出50%收視率的漂亮成績單，演藝事業非常順利。不過，程秀瑛不眷戀成名的滋味，24歲毅然決然飛到美國進修時尚、設計，29歲學成歸國，再以花系列《茉莉花開》回歸演藝圈，人氣二度爆紅。

雖然演藝事業成功，但程秀瑛的感情生活卻沒如此順利，她年輕時與台視一哥沈孟生陷入熱戀，結果被對方打到住院，又遭逢母親過世，雙重打擊令她得憂鬱症，甚至還有氣喘的毛病，發作時每年平均得住院5-10次，身體也因打類固醇而變形，活潑的個性逐漸變得封閉；後來程秀瑛透過養狗走出困境，2014年終於遇見真命天子，嫁給秘婚大3歲美國上班族，並在6年前向國畫大師李沃源拜師學習，盡情地發揮美術細胞，2020年更舉辦個人畫展，逐漸轉型為畫家，因外型凍齡，受封「仙女下凡的嫦娥姐姐」。

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